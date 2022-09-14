Королева Камілла одягла на службу брошку, подаровану їй Єлизаветою II

Королева-консорт Камілла з'явилася на службі в соборі Святого Джайлса в Единбурзі з особливою брошкою на грудях, яку їй подарувала королева Єлизавета II.

У ці дні, коли Велика Британія сумує за Єлизаветою II, що померла 8 вересня, новоспечений король Чарльз III і його дружина королева-Камілла відвідують дуже багато різних офіційних заходів, як це і передбачається протоколом.

Король Чарльз III та королева-консорт Камілла / Фото: Associated Press

Пам'ятні служби – одна з важливих подій. На службі в Шотландії 75-річна Камілла з'явилася в чорному ансамблі, до якого була пришпилена діамантова брошка з будяком, подарована королеві Каміллі королевою Єлизаветою, пише People.

Днями король Чарльз III та королева Камілла відвідували Шотландію вперше після смерті Єлизавети II. Їхні Королівські Величності були присутні в парламенті, куди прибули для того, щоб прийняти вираження співчуття. Там Камілла з'явилася у чорній сукні та кейп-накидці, а взута у чорні туфлі-човники на невисоких підборах. В руках королева-консорт тримала маленький чорний клатч від бренду Launer – улюбленого бренду сумок королеви Єлизавети ІІ.

Королева-консорт Камілла / Фото: Getty Images

Можливо тепер, коли Камілла стала королевою-консортом, вона частіше з'являтиметься на публіці з сумками, які так любила носити монархиня.

Нагадаємо, у своєму лютневому посланні, присвяченому Дню сходження на престол, який цього року ознаменувався 70-річчям царювання Єлизавети II, королева заявила, що "коли настане час, мій син Чарльз стане королем, я знаю, що ви дасте йому і його дружині Каміллі ту ж підтримку, яку ви надали мені, і я щиро бажаю, щоб коли цей час прийде, Камілла була відома як королева-консорт, оскільки вона продовжує свою вірну службу".

Королева-консорт Камілла / Фото: Getty Images

Раніше ми вже розповідали, як змінилися титули у членів королівської сім'ї після смерті Єлизавети II.

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