Королева Камілла одягла особливу брошку Єлизавети II для першої появи в Австралії

Її Величність спустилася трапом літака в розкішній синій сукні і з брошкою, яку колись подарували покійній королеві Єлизаветі II під час її першої поїздки до Австралії.

Сьогодні королева Камілла і король Чарльз прибули до Сіднею, де починається їх п'ятиденний тур Австралією.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Для першої появи на публіці 77-річна Камілла обрала крепову сукню від Fiona Clare, сірі туфлі із замші Eliot Zed на невисоких підборах, сумку Bloomsbury від Charlotte Elizabeth, а в неї на грудях була пришпилена брошка королеви Єлизавети II.

Брошка Камілли / Фото: Associated Press

Платинова брошка, прикрашена діамантами у формі квітки золотої акації, національної квітки Австралії, була подарована королеві Єлизаветі II під час першого туру Австралією 1954 року. Прикраса складається з 150 діамантів і носити брошку можна будь-якою стороною.

Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press

Камілла не вперше віддає шану своїй покійній свекрусі. Вона й раніше багато разів носила брошку зі скриньки покійної монархині.

Читайте також:

Прикраси королеви-консорта Камілли (11 фото)