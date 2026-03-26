ТСН у соціальних мережах

Королева Камілла організувала літературний прийом у Кларенс-гаусі, куди прийшла в улюбленій оксамитовій сукні

Королева Камілла організувала черговий літературний прийом у Кларенс-гаусі у Лондоні.

Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

У їхній із королем Чарльзом резиденції, де вони постійно проживають, Її Величність провела прийом для письменників, членів літературної спільноти та представників Читального залу королеви на честь перших лауреатів медалі Читального залу королеви.

Король Чарльз і королева Камілла на прийомі в Кларенс-гаусі / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла на прийомі в Кларенс-гаусі / © Associated Press

На захід Камілла прибула в оксамитовій сукні максі темно-ультразеленого кольору від ME+EM, яку носила вже неодноразово, доповнивши її чорними туфлями-човниками на підборах і улюбленими прикрасами — браслетом від Van Cleef & Arpels, каблучками на пальці та сережками у вухах.

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

У королеви була зроблена її фірмова зачіска, а макіяж був виконаний у теплих коричневих тонах. На заході з'явився її чоловік король Чарльз III. Він був одягнений у синій картатий костюм, білу сорочку в тонку смужку та блакитну краватку у принт прапорів.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Нагадаємо, днями ми розповідали, чому розпався шлюб Чарльза та його першої дружини принцеси Діани, і чому Камілла була ні до чого.

