Королева Камілла організувала літературний прийом у Кларенс-гаусі, куди прийшла в улюбленій оксамитовій сукні
Королева Камілла організувала черговий літературний прийом у Кларенс-гаусі у Лондоні.
У їхній із королем Чарльзом резиденції, де вони постійно проживають, Її Величність провела прийом для письменників, членів літературної спільноти та представників Читального залу королеви на честь перших лауреатів медалі Читального залу королеви.
На захід Камілла прибула в оксамитовій сукні максі темно-ультразеленого кольору від ME+EM, яку носила вже неодноразово, доповнивши її чорними туфлями-човниками на підборах і улюбленими прикрасами — браслетом від Van Cleef & Arpels, каблучками на пальці та сережками у вухах.
У королеви була зроблена її фірмова зачіска, а макіяж був виконаний у теплих коричневих тонах. На заході з'явився її чоловік король Чарльз III. Він був одягнений у синій картатий костюм, білу сорочку в тонку смужку та блакитну краватку у принт прапорів.
