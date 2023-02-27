Королева Камілла озвучила несподіване бажання напередодні коронації

У коронації короля Чарльза III і королеви Камілли братимуть участь їхні онуки. І йдеться не лише про дітей принца та принцеси Уельських.

Онуки самої Камілли вийдуть із тіні та зіграють на урочистому заході ключову роль. У сина королеви – Тома Паркер-Боулза двоє дітей – 15-річна Лола та 13-річний Фредді, а у дочки Лаури Лопес – 15-річна дочка Еліза та близнюки Луї та Гас, яким по 13 років.

Видання Mirror пише, що онуки Камілли, яких рідко помічають на публіці, відіграватимуть головну роль у коронації короля разом із принцом Джорджем, другим у лінії наслідування престолу.

Королева Камілла попросила своїх онуків тримати над нею балдахін, коли її помастить святою олією під час частини церемонії. Раніше цю роль виконували герцогині.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

"Це хороший сигнал і досить сміливий крок. Це ще один приклад того, як король і королева-консорт не бояться трохи струснутися, щоб відобразити реалії сучасного життя, центральним елементом якого є змішана сім'я", - зазначає джерело, наближене до сім'ї.

Кажуть, що Камілла віддана своїм онукам і часто проводить з ними вільний час у своїй приватній резиденції у Вілтширі. Однак на публіці вони практично ніколи не з'являються разом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який дизайнер пошиє сукню для коронації королеви Камілли.

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