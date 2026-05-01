Королева Камілла під час візиту до США пожартувала про мокрі дупи, а Меланія Трамп не зрозуміла гумору
Фахівець із читання по губах розкрила подробиці спілкування Камілли з першою леді США Меланією Трамп під зливою.
Другого дня державного візиту королева Камілла пожартувала з першою леді США під час урочистої церемонії привітання. Коли члени королівської сім'ї та господарі – Дональд Трамп та Меланія, зайняли свої місця, Камілла, одягнена з голови до ніг у пастельні тони, ніби сказала Меланії: «О, досить сиро».
На додаток до коментаря про погоду, фахівчиня з читання по губах Нікола Гіклінг розповіла Daily Mail, що королева пожартувала: «У нас будуть мокрі дупи», на що перша леді, маючи розгублений вигляд, запитала: «Мокрі дупи?».
Пізніше, звертаючись до присутніх, президент США пожартував, назвавши штормову погоду «прекрасним британським днем», що викликало загальний сміх.
Цей офіційний візит, під час якого короля Чарльза III супроводжувала королева Камілла, став першим після візиту королеви Єлизавети II 2007 року.
Раніше, нагадаємо, ми показували, як королева та перша леді з'явилися на заході на траві на шпильках.