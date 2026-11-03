Королева Камілла пояснила, чому залишила короля Чарльза одного мокнути під карибським дощем

Королева Камілла / © Associated Press

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На заході королева Камілла виголосила одну зі своїх найемоційніших промов, заявивши, що усвідомлення справжніх масштабів насильства щодо жінок та дівчаток у всьому світі абсолютно «жахає».

Її промова на форумі жінок Співдружності в Антигуа пролунала лише через кілька годин після королівського конфузу, який залишив розгніваного короля Чарльза абсолютно беззахисним перед зливою під час візиту на Кариби.

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Королева Камілла / © Associated Press

Королева звернулася до делегатів на зустрічі глав урядів країн Співдружності, закликавши невтомних активістів «просто продовжувати» боротьбу проти фізичного та сексуального насильства, додавши: «Велике вам спасибі».

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Нагадаэмо, що злива почалися лише через кілька хвилин після того, як король і королева прибули на стадіон імені сера Вівіана Річардса на 45-й парад на честь Дня незалежності Антигуа та Барбуди. Поки помічники, що поспішали, забезпечували Каміллі безпечне укриття під її прозорою парасолькою, про промоклого короля забули. Поки промоклий наскрізь Чарльз безперервно жестикулював руками, запиткуючи: «Де моя парасолька?» і бурмочучи своєму помычнику, що «можливо, варто мати запасну», Камілла, яка вже перебувала у безпечному місці, спокійно переносила зливу. Королеву помітили, як вона сміялася над метушнею на трибунах, пізніше вона пожартувала, що карибський дощ сильно шкодить її неслухняному волоссю, пише express.

Королева Камілла / © Associated Press

Виступаючи відверто на невеликому прийомі в саду за участю співробітників благодійних організацій, що пережили насильсво, Камілла чітко позначила свою мету: необхідно зруйнувати стигму.

"Я намагаюся змусити людей більше говорити про це, щоб це перестало бути табу", - сказала Її Величність у своїй промові.

Королева Камілла / © Associated Press

У своїй проникливій програмній промові королева Камілла наголосила, що світ має негайно прислухатися до благань жертв допомоги. Додавши: «Разом ми впевнені, що зможемо і обов'язково досягнемо припинення насильства щодо жінок і дівчат назавжди».

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