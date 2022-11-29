Королева Камілла поклала край багаторічній традиції королеви Єлизавети II

Фрейліни завжди відігравали ключову роль для королеви Єлизавети II, але тепер усе зміниться.

Фрейліни поєднували у собі кілька ролей, вони супроводжували ще юних принцес Єлизавету і Маргарет на різних прийомах та в закордонних поїздках, а також були помічницями та секретарями королівських осіб в одній особі.

Але тепер, як повідомляє Daily Mail, посаду фрейліни було скасовано у Букінгемському палаці, поклавши край багатовіковій традиції. Тепер фрейлін замінять шість помічників, які іменуватимуться "Супутниками королеви".

Палац назвав їхні імена: Сароа Тротон, Джейн фон Вестенгольц, Фіона, маркіза Ленсдаун, леді Кетрін Брук та баронеса Карлін Чізхолм. Шостою помічницею стала близька подруга Камілли - леді Сара Кесвік, чий чоловік, сер Чіпс Кесвік, пішов з посади голови футбольного клубу "Арсенал" 2020 року.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Джерело у Палаці повідомило, що вони отримуватимуть номінальну плату для покриття своїх витрат майже так само, як фрейліни.

"Королева-консорт не хотіла і не потребувала фрейлін, а супутники королеви будуть грати іншу роль. Вони тут, щоб надати Її Величності підтримку і компанію. Наприкінці дуже напруженого дня приємно мати поряд з собою давнього друга", — зазначає королівське джерело The Sunday Times.

Усі жінки входять до найближчого оточення короля і королеви і вважаються одними з найвірніших друзів монархів. Представник палацу додав, що колишні фрейліни продовжать допомагати Його Величності королю Чарльзу III у проведенні офіційних заходів у Букінгемському палаці.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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