- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 11
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Камілла практично повторила образ принцеси Кейт під час поїздки до Італії
Нещодавно королева Камілла приєдналася до короля Чарльза у їхній поїздці до Італії, де на одному із заходів з’явилася у знайомому образі.
Під час поїздки Її Величність зустрілася з учнями початкової школи Інституту Алессандро Мандзоні у Римі. На зустріч Камілла приїхала у сукні-сорочці в горох і з білим коміром і нюдових туфлях-човниках на підборах, а в руках тримала сумку Bottega Veneta.
Принцеса Уельська Кейт носила схоже вбрання на фіналі тенісного турніру на Вімблдоні 2022 року. Темно-синя шовкова сукня з принтом у горох від Alessandra Rich, з бантом на грудях та перлинними ґудзиками Кейт доповнила білими туфлями з чорними носами на підборах теж від Alessandra Rich.
А 2023 року публіка знову побачила принцесу Уельську в тому самому образі, коли вона відвідала «Вулиці Хоуп» у Саутгемптоні, куди приїхала, щоб офіційно відкрити новий простір.