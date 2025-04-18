Королева Камілла практично повторила образ принцеси Кейт під час поїздки до Італії

Королева Камілла / © Getty Images

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Під час поїздки Її Величність зустрілася з учнями початкової школи Інституту Алессандро Мандзоні у Римі. На зустріч Камілла приїхала у сукні-сорочці в горох і з білим коміром і нюдових туфлях-човниках на підборах, а в руках тримала сумку Bottega Veneta.

Королева Камілла / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт носила схоже вбрання на фіналі тенісного турніру на Вімблдоні 2022 року. Темно-синя шовкова сукня з принтом у горох від Alessandra Rich, з бантом на грудях та перлинними ґудзиками Кейт доповнила білими туфлями з чорними носами на підборах теж від Alessandra Rich.

Королева Камілла / © Associated Press

А 2023 року публіка знову побачила принцесу Уельську в тому самому образі, коли вона відвідала «Вулиці Хоуп» у Саутгемптоні, куди приїхала, щоб офіційно відкрити новий простір.

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Принцеса Кейт / © Getty Images