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Королева Камілла продемонструвала одну з улюблених тіар королеви Єлизавети II на бенкеті на честь султана Омана
Королева Камілла сяяла вдруге цього року в тіарі у Віндзорському замку, одягнувши одну з улюблених королівських головних прикрас покійної королеви Єлизавети II.
Члени британської королівської родини вчора ввечері приймали на бенкеті султана Омана Хайтама бін Таріка. Цей блискучий галавечір став завершенням першого дня його офіційного державного візиту до Великої Британії.
79-річна королева Камілла з'явилася на бенкеті у синій сукні та тіарі «Дівчата Великої Британії та Ірландії». Ця тіара була однією з найулюбленіших у покійної королеви Єлизавети II, і вона носила її багато разів за час свого історичного 70-річного правління.
Тіара була весільним подарунком від «Дівчат Великої Британії та Ірландії» герцогині Йоркській, згодом королеві Марії, 1893 року. Королева Єлизавета II успадкувала тіару від своєї бабусі, яка подарувала її Єлизаветі на весілля з принцом Філіпом 1947 року. Монархиня навіть назвала цей аксесуар «бабусиною тіарою».
Хоча спочатку тіара була прикрашена перлами, королева Марія наказала замінити їх діамантами. Тіара прикрашена візерунками у вигляді фестонів та геральдичних лілій, і її також можна носити як кольє.
Образ королеви Камілли доповнювало розкішне кольє з камінням та сережки-висячки, вона носила Орден Королівської родини короля Чарльза, зробила гарну зачіску та виразний макіяж.
Нагадаємо, принцеса Уельська з'явилася на бенкеті в розкішній жовтій сукні Elie Saab і своїй улюбленій тіарі «Вузлики кохання» принцеси Діани.
А вчора вдень гостю показували експозицію предметів із Королівської колекції у Зеленій вітальні Віндзорського замку.