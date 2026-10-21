Королева Камілла продемонструвала одну з улюблених тіар королеви Єлизавети II на бенкеті на честь султана Омана

Султан Омана, король Чарльз, королева Камілла / © Associated Press

Реклама

Члени британської королівської родини вчора ввечері приймали на бенкеті султана Омана Хайтама бін Таріка. Цей блискучий галавечір став завершенням першого дня його офіційного державного візиту до Великої Британії.

79-річна королева Камілла з'явилася на бенкеті у синій сукні та тіарі «Дівчата Великої Британії та Ірландії». Ця тіара була однією з найулюбленіших у покійної королеви Єлизавети II, і вона носила її багато разів за час свого історичного 70-річного правління.

Реклама

Султан Омана, король Чарльз, королева Камілла / © Associated Press

Тіара була весільним подарунком від «Дівчат Великої Британії та Ірландії» герцогині Йоркській, згодом королеві Марії, 1893 року. Королева Єлизавета II успадкувала тіару від своєї бабусі, яка подарувала її Єлизаветі на весілля з принцом Філіпом 1947 року. Монархиня навіть назвала цей аксесуар «бабусиною тіарою».

Реклама

Хоча спочатку тіара була прикрашена перлами, королева Марія наказала замінити їх діамантами. Тіара прикрашена візерунками у вигляді фестонів та геральдичних лілій, і її також можна носити як кольє.

Султан Омана, король Чарльз, королева Камілла / © Associated Press

Образ королеви Камілли доповнювало розкішне кольє з камінням та сережки-висячки, вона носила Орден Королівської родини короля Чарльза, зробила гарну зачіску та виразний макіяж.

Султан Омана, король Чарльз, королева Камілла / © Associated Press

Нагадаємо, принцеса Уельська з'явилася на бенкеті в розкішній жовтій сукні Elie Saab і своїй улюбленій тіарі «Вузлики кохання» принцеси Діани.

А вчора вдень гостю показували експозицію предметів із Королівської колекції у Зеленій вітальні Віндзорського замку.

Реклама

Султан Омана, король Чарльз, королева Камілла / © Associated Press

Новини партнерів