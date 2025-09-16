Королева Камілла пропустить похорон герцогині Кентської: палац оголосив причину

Королева Камілла / © Associated Press

Стало відомо, що Її Величність королева Камілла в останню хвилину відмовилася від участі у похороні. Про це заявив Букінгемський палац.

Камілла не приєднається до короля Чарльза на королівському похороні, оскільки вона відновлюється після гострого синуситу.

«З величезним жалем Її Величність Королева відмовилася від участі у сьогоднішній заупокійній месі за герцогинею Кентською, оскільки вона відновлюється після гострого синуситу. Її думки та молитви будуть з герцогом Кентським та всією сім’єю», — йдеться у заяві палацу.

Король Чарльз III та інші високопоставлені члени королівської родини віддадуть шану та приїдуть на прощання. Це буде перший католицький похорон члена королівської сім’ї у новітній історії.

Нагадаємо, вчора труна з тілом Кетрін, герцогині Кентської, прибула до Вестмінстерського собору. Увечері сім’я відвідала таємне бдіння та вечірню.