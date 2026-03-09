- Дата публікації
Королева Камілла прикрасила пальто брошкою матері Єлизавети II від Cartier
Прикрасі, яку носила Її Величність, 88 років, тобто вона старша за саму Каміллу.
У другий понеділок березня у Великій Британії традиційно святкують День Співдружності. З цієї нагоди у Лондоні у Вестмінстерському абатстві провели службу, яку відвідали представники королівської родини, зокрема принц та принцеса Уельські, а також король та королева.
Королева Камілла для цього заходу обрала дуже яскравий ансамбль червоного кольору, який включав пальто з ґудзиками, сукню довжини міді та крислатий капелюх. Однак головною прикрасою образа стала діамантова брошка королеви, яку вона взяла з королівської скарбниці.
Ця діамантова прикраса називається брошка «Пальмове листя» і раніше належала королеві-матері Єлизаветі. Брошку виготовив ювелірний дім Cartier 1938 року із діамантів, які були у власній колекції жінки.
Мотив пальмового листя був натхненний головним елементом індійської прикраси для тюрбана — сарпеча: конусоподібною формою, зігнутою на кінці, що імітує кашмірську пальму.
Королева-мати носила цю брошку протягом усього життя, але одним із найважливіших випадків, коли вона її надягала був похорон короля Георга VI — її чоловіка. Пізніше брошку успадкувала королева Єлизавета II, яка теж регулярно її носила протягом усього життя.