Королева Камілла прикрасила пальто брошкою матері Єлизавети II від Cartier

Королева Камілла / © Getty Images

Реклама

У другий понеділок березня у Великій Британії традиційно святкують День Співдружності. З цієї нагоди у Лондоні у Вестмінстерському абатстві провели службу, яку відвідали представники королівської родини, зокрема принц та принцеса Уельські, а також король та королева.

Королева Камілла для цього заходу обрала дуже яскравий ансамбль червоного кольору, який включав пальто з ґудзиками, сукню довжини міді та крислатий капелюх. Однак головною прикрасою образа стала діамантова брошка королеви, яку вона взяла з королівської скарбниці.

Королева Камілла / © Getty Images

Ця діамантова прикраса називається брошка «Пальмове листя» і раніше належала королеві-матері Єлизаветі. Брошку виготовив ювелірний дім Cartier 1938 року із діамантів, які були у власній колекції жінки.

Реклама

Мотив пальмового листя був натхненний головним елементом індійської прикраси для тюрбана — сарпеча: конусоподібною формою, зігнутою на кінці, що імітує кашмірську пальму.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева-мати носила цю брошку протягом усього життя, але одним із найважливіших випадків, коли вона її надягала був похорон короля Георга VI — її чоловіка. Пізніше брошку успадкувала королева Єлизавета II, яка теж регулярно її носила протягом усього життя.

Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images

Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images