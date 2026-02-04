Королева Камілла приїхала до дітей у лаконічному пальті та з милою брошкою-собакою на грудях

Королева Камілла / © Associated Press

Дружина короля Чарльза з’явилася на публіці сьогодні, незважаючи на те, що перші смуги британської преси переповнені заголовками про виселення брата монарха Ендрю Маунтбеттен Віндзора з Королівської Лоджі минулої ночі.

Камілла прибула на відкриття бібліотеки у початковій школі Крайст-Черч у Лондоні. Вона продовжує будь-що виконувати свої королівські обов’язки і підтримувати короля в цей важкий для монархії період.

Одягнена королева була в темне пальто з поясом на талії, смарагдову сукню або спідницю під ним, взула високі замшеві чоботи на підборах і доповнила образ діамантовими сережками з перлами, а також милою брошкою з собакою на грудях, яка безумовно натякає нам про те, що Камілла дуже любить собак.

А днем раніше, нагадаємо, Її Величність відвідала бенкет у Сент-Джеймському палаці в Лондоні, на якому склала компанію королю Чарльзу та герцогині Единбурзькій Софі.