Королева Камілла приїхала до дітей у лаконічному пальті та з милою брошкою-собакою на грудях
Королева Камілла любить читати книжки і всіляко намагається прищеплювати любов до читання наступним поколінням.
Дружина короля Чарльза з’явилася на публіці сьогодні, незважаючи на те, що перші смуги британської преси переповнені заголовками про виселення брата монарха Ендрю Маунтбеттен Віндзора з Королівської Лоджі минулої ночі.
Камілла прибула на відкриття бібліотеки у початковій школі Крайст-Черч у Лондоні. Вона продовжує будь-що виконувати свої королівські обов’язки і підтримувати короля в цей важкий для монархії період.
Одягнена королева була в темне пальто з поясом на талії, смарагдову сукню або спідницю під ним, взула високі замшеві чоботи на підборах і доповнила образ діамантовими сережками з перлами, а також милою брошкою з собакою на грудях, яка безумовно натякає нам про те, що Камілла дуже любить собак.
А днем раніше, нагадаємо, Її Величність відвідала бенкет у Сент-Джеймському палаці в Лондоні, на якому склала компанію королю Чарльзу та герцогині Единбурзькій Софі.