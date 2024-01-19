Королева Камілла публічно прокоментувала стан здоров'я короля Чарльза ІІІ

Її Величність запитали про те, як зараз почувається король.

Королева Камілла відвідала Абердинську художню галерею, де відкрила "Безпечний простір". На заході на королеву чекало багато репортерів, всіх цікавив стан здоров'я її чоловіка – короля Чарльза III, на якого чекає наступного тижня операція.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

"Доброго ранку, це була досить морозна подорож. Вибачте, боюся, ми трохи запізнилися", — сказала королева Камілла з усмішкою, коли вона прибула, у відео, яким у соцмережі X поділився репортер ITV Royals Кріс Шип. "Як Його Величність?" — спитав лорд-лейтенант Абердіна доктор Девід Кемерон.

"З ним все гаразд, дякую. З нетерпінням чекає повернення до роботи", — відповіла королева.

WATCH: Queen Camilla на King's здоров'я перед його роботою next week: “He's fine thank you. Looking forward to back to work”.

The Queen was in Aberdeen on a planned engagement

King Charles буде мати procedure next week. pic.twitter.com/7A9Yy9kOmR — Chris Ship (@chrisshipitv) January 18, 2024

Нагадаємо, короля Чарльза наступного тижня чекає операція, про яку Букінгемський палац розповів докладніше.

Також цього тижня королівських шанувальників шокувала новина про те, що принцеса Уельська перенесла операцію на черевній порожнині і до Великодня не виконуватиме своїх королівських обов'язків.

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