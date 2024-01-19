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Королева Камілла публічно прокоментувала стан здоров'я короля Чарльза ІІІ

Королева Камілла публічно прокоментувала стан здоров'я короля Чарльза ІІІ

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Її Величність запитали про те, як зараз почувається король.

Королева Камілла відвідала Абердинську художню галерею, де відкрила "Безпечний простір". На заході на королеву чекало багато репортерів, всіх цікавив стан здоров'я її чоловіка – короля Чарльза III, на якого чекає наступного тижня операція.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

"Доброго ранку, це була досить морозна подорож. Вибачте, боюся, ми трохи запізнилися", — сказала королева Камілла з усмішкою, коли вона прибула, у відео, яким у соцмережі X поділився репортер ITV Royals Кріс Шип. "Як Його Величність?" — спитав лорд-лейтенант Абердіна доктор Девід Кемерон.

"З ним все гаразд, дякую. З нетерпінням чекає повернення до роботи", — відповіла королева.

Нагадаємо, короля Чарльза наступного тижня чекає операція, про яку Букінгемський палац розповів докладніше.

Також цього тижня королівських шанувальників шокувала новина про те, що принцеса Уельська перенесла операцію на черевній порожнині і до Великодня не виконуватиме своїх королівських обов'язків.

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