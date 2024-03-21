Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Королева Камілла публічно прокоментувала стан здоров'я її чоловіка короля Чарльза

Королева Камілла публічно прокоментувала стан здоров'я її чоловіка короля Чарльза

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла приїхала з візитом до Північної Ірландії.

Її Величність відвідала прийом, організований Читальним залом королеви на честь Всесвітнього дня поезії у замку Гіллсборо у Белфасті, під час другого дня свого візиту до Північної Ірландії.

Королева була одягнена в зелену вовняну крепову сукню та пальто від Брюса Олдфілда, до якого прикріпила брошку з бірюзою та діамантами у формі квітки та доповнила образ перлинними сережками.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

Камілла також завітала до Coffey's Butchers, Knotts Bakery & Arcadia Delicatessen на Лісберн-роуд у Белфасті, щоб вшанувати пам'ять ремісників Північної Ірландії.

Під час зустрічі королева розповіла трохи про те, як почувається її чоловік король Чарльз, який лікується від раку.

"Він почувається дуже добре. Я стараюся, щоб з ним було все гаразд".

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

Король мав їхати в цю поїздку разом із дружиною, але за рекомендацією лікарів не став цього робити. У перший день візиту Камілла провела час на острові Мен, куди прибула, щоб надати статус міста округу Дуглас.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

Читайте також:

Що сталося із Королем Чарльзом ІІІ? Звідки з’явилася інформація про смерть монарха?

Що сталося із Королем Чарльзом ІІІ? Звідки з’явилася інформація про смерть монарха?

Повʼязані теми:

Наступна публікація