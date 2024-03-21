Королева Камілла публічно прокоментувала стан здоров'я її чоловіка короля Чарльза

Її Величність відвідала прийом, організований Читальним залом королеви на честь Всесвітнього дня поезії у замку Гіллсборо у Белфасті, під час другого дня свого візиту до Північної Ірландії.

Королева була одягнена в зелену вовняну крепову сукню та пальто від Брюса Олдфілда, до якого прикріпила брошку з бірюзою та діамантами у формі квітки та доповнила образ перлинними сережками.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Камілла також завітала до Coffey's Butchers, Knotts Bakery & Arcadia Delicatessen на Лісберн-роуд у Белфасті, щоб вшанувати пам'ять ремісників Північної Ірландії.

Під час зустрічі королева розповіла трохи про те, як почувається її чоловік король Чарльз, який лікується від раку.

"Він почувається дуже добре. Я стараюся, щоб з ним було все гаразд".

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Король мав їхати в цю поїздку разом із дружиною, але за рекомендацією лікарів не став цього робити. У перший день візиту Камілла провела час на острові Мен, куди прибула, щоб надати статус міста округу Дуглас.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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