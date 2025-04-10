Королева Камілла публічно розкрила секрет свого щасливого шлюбу з королем Чарльзом

Королева Камілла / © Associated Press

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Король Чарльз і королева Камілла святкували знаменну річницю свого весілля в Римі під час вчорашнього державного банкету, організованого президентом Серджо Маттареллою на їхню честь. Король у своїй промові на бенкеті навіть пожартував, сказавши: «Сьогодні, як ви сказали, двадцята річниця нашого з королевою весілля. У зв’язку з цим я маю сказати, що це справді дуже люб’язно з вашого боку, пане президенте, організувати цю невелику романтичну вечерю зі свічками на двох…!».

Під час візиту Камілла відверто розповіла про свій шлюб під час одного з сольних виходів у Римі.

Королева Камілла і король Чарльз на банкеті в Італії / © Getty Images

«Ми завжди рухаємося в різних напрямках, як кораблі, які розходяться вночі. Ми проносимося повз одне одного. Насправді сьогодні вдень нам вдалося трохи надолужити втрачене», — сказала Камілла, маючи на увазі коротку перерву у своєму графіку після історичного виступу короля на спільному засіданні італійського парламенту і перед блискучим державним банкетом того вечора.

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На запитання, чи обмінюватимуться вони подарунками, королева відповіла, що почекає, доки вони не повернуться додому, але зізналася, що має дещо в запасі на сьогоднішній вечір.

Королева Камілла / © Associated Press

«Двадцять років, хто міг би повірити, що це було 20 років тому? — сказала вона. — В чому секрет? Я не знаю, ну, я вважаю, що це просто своєрідна дружба насправді. Сміятися з тих самих речей, жити далі. Я вважаю, що це (жестом свідчить про захід, на якому перебуває) займає більшу частину часу», — сказала Камілла.

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Нагадаємо, раніше сестра Камілли — Аннабель Елліот — публічно висловилася про шлюб пари.

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Getty Images Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Getty Images Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press Королева Камілла в Італії / © Associated Press Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press