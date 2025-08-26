Королева Камілла розповіла про жахливу проблему, яка сколихнула маєток Сандрінгем

Королева Камілла / © Associated Press

За словами Камілли, до резиденції в Норфолку налетіли непрохані гості. Королева згадала цю проблему, виступаючи перед учасниками нещодавнього фестивалю перегонів Ебор у Йорку, які відвідала.

78-річна королева Камілла, яка є покровителькою Йоркського іподрому, відвідала захід, що проходив від 20 до 23 серпня.

Королева Камілла / © Getty Images

Протягом дня Камілла спілкувалася з іншими шанувальниками перегонів та зустрічалася з представниками місцевих благодійних організацій, які підтримували Йоркський іподром. І саме під час цього заходу Її Величність несподівано розповіла про проблему з осами, пише Daily Mail.

За її словами, маєток Чарльза в Норфолку заражений осами, і це «жахлива» незручність. У відповідь на це були встановлені знаки, що попереджають відвідувачів про високу активність ос у цьому районі. Крім того, королева розповіла, що були викликані фахівці з боротьби з осами, щоб впоратися з проблемою.

Королева Камілла / © Associated Press

Нагадаємо, зараз королева Камілла та король Чарльз перебувають на відпочинку в Балморалі, де проведуть залишок літа. У неділю подружжя бачили на службі в церкві Краті-Кірк із принцом та принцесою Уельськими та іншими членами сім’ї.