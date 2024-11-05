Королева Камілла розповіла, що її найбільше непокоїть у стані здоров'я короля Чарльза

Королева Камілла дала несподіваний публічний коментар про здоров'я її чоловіка короля Чарльза III, який все ще проходить лікування від раку.

У новому документальному фільмі, в якому розповідається про життя королеви протягом року і який присвячений боротьбі з домашнім насильством, Каміллу запитали про самопочуття короля. Люди турбуються про його здоров'я, у лютому 2024 року у монарха було виявлено рак.

Королева Камілла повідомила, що Чарльз "почується дуже добре", оскільки він продовжує проходити лікування від невідомої форми раку, а потім пожартувала: "Проблема в тому, щоб спробувати зупинити його", — маючи на увазі, що король не хоче зменшувати оберти своїх робочих справ та заходів, пише express.co.uk.

Нещодавно королівське подружжя повернулося з 10-денної поїздки Австралією та Самоа, де вони провели загалом 36 заходів. 75-річний Чарльз, який перервав лікування раку заради державних візитів, знайшов дальню поїздку "ідеальним тонізуючим засобом", оскільки він був щасливий в цих умовах щільного графіка.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

"Йому щиро сподобався цей тур. Він справді розквіт у межах програми. Вона підняла його дух, настрій і прискорила одужання. У цьому сенсі тур, незважаючи на всі його вимоги, став ідеальним тонізуючим засобом", — сказав високопосадовець Букінгемського палацу.

Палац також оголосив, що наступного року у Чарльза та Камілли планується ще два подібні тури.

У вихідні, нагадаємо, короля Чарльза бачили біля церкви Святої Марії Магдалини, коли він вирушив на недільну службу у Сандрінгемі.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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