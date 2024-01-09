Королева Камілла розповіла, яку книжку любить читати своїм п'ятьом онукам

76-річна королева з'явилася у першому випуску подкасту The Queen's Reading Room Podcast, нової ініціативи книжкового клубу, яку вона запустила під час пандемії коронавірусу.

У уривку з інтерв'ю, опублікованому в Instagram, королева Камілла розповіла про улюблену серію книжок, які їй найбільше подобається читати зі своїми онуками.

"Я думаю, що найбільше мені сподобалося читати "Гаррі Поттера", — сказала вона. Говорячи про озвучення персонажів, королева Камілла визнала, що король Чарльз талановитіший у цьому відношенні, пише People ".

"Я не можу імітувати голоси, я абсолютно безнадійна в цьому", — сказала вона. "Я була дуже поганою акторкою у школі, і мені так і не вдалося опанувати мистецтво мімікрії. Але мій чоловік робить це блискуче. Він може озвучувати всі голоси".

Нагадаємо, у королеви Камілли п'ятеро онуків від двох її дітей, Тома Паркера Боулза та Лори Лопес (в дівоцтві Паркер Боулз). Том має дочку Лолу Паркер Боулз і сина Фредді Паркера Боулза від колишньої дружини Сари Байс. У Лори є дочка Еліза Лопес та сини-близнюки Гас та Луї Лопес від чоловіка Гаррі Лопеса. Троє онуків королеви Камілли опинилися у центрі уваги королівської родини, коли служили її почесними пажами на коронації у травні минулого року.

Королева Камілла та її онук Фредді Паркер Боулз / Фото: Getty Images

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