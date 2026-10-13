Королева Камілла / © Getty Images

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Її Величність поділилася потаємними подробицями королівського життя у новому документальному фільмі BBC про силу читання, здатного змінити життя. У цьому унікальному епізоді розповідається про чотирьох британців, які вважають, що книжки допомогли їм подолати важкі часи.

79-річна Камілла розповіла, що король Чарльз обожнює хороші біографії та часто починає «ридати» від сміху, коли насолоджується читанням роману.

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Вона жартує: «Це дуже відволікає, і я не можу знову поринути у свою книжку».

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Пізніше в епізоді королева Камілла розповіла про те, як читання книжок допомогло її батькові, Брюсу Шанду, під час його перебування у полоні, пише Mirror: «Снайпер вистрілив батькові в обличчя. Йому неймовірно пощастило, бо куля увійшла з одного боку, вийшла з іншого і не зачепила язик чи зуби. Його відвезли до табору для військовополонених і тримали там два з половиною роки. В таких місцях особливо нічим зайнятися, якщо лише ти не плануєш втечу, тому він займався самоосвітою. Він прочитав усі книжки, від Біблії до енциклопедій, усе, що траплялося під руку, просто сидів увесь день і читав, читав і читав. І я думаю, що саме так він вижив».

Королева Камілла та її батько Брюс Шанд / © Getty Images

Документальний фільм завершується тим, що четверо учасників п’ють чай із Каміллою у Кларенс-гаусі. Вона каже їм: «Результат говорить сам за себе: читання змінило ваше життя, і я підозрюю, що воно змінило життя багатьох інших людей. Це як мати купу друзів, і ви можете звернутися до них, коли вони вам потрібні. Книжки справді змінюють життя людей».

Нагадаємо, 2021 року Камілла заснувала благодійну організацію «Читальний зал королеви», щоб вшанувати та популяризувати любов до літератури протягом усього життя та її користь.

Королева Камілла / © Getty Images

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