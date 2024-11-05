Королева Камілла скасувала робочі заходи: палац назвав причину

Дружина короля Чарльза підхопила інфекцію грудної клітини та пропустить кілька важливих заходів.
Її Величність не відвідає захід на Полі пам'яті у четвер, оскільки нині погано почувається. Королева також відмовилася від участі у прийомі в Букінгемському палаці для олімпійських та паралімпійських спортсменів, який король вшанує того ж вечора.
В даний час вона перебуває під наглядом лікаря і вибачилася за завдані незручності.
"Її Величність королева зараз почувається погано через інфекцію грудної клітини, у зв'язку з чим лікарі рекомендували їй короткий період спокою", — йдеться у заяві палацу.
І хоча Камілла дуже сподівається, що їй вдасться вчасно одужати і взяти участь у заходах з нагоди Дня пам'яті у ці вихідні, поки що її участь під питанням.
Жодних додаткових подробиць про її хворобу чи лікування не розголошується, але відомо, що вона перебуває під наглядом лікарів.
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