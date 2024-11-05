Королева Камілла скасувала робочі заходи: палац назвав причину

Її Величність не відвідає захід на Полі пам'яті у четвер, оскільки нині погано почувається. Королева також відмовилася від участі у прийомі в Букінгемському палаці для олімпійських та паралімпійських спортсменів, який король вшанує того ж вечора.

В даний час вона перебуває під наглядом лікаря і вибачилася за завдані незручності.

"Її Величність королева зараз почувається погано через інфекцію грудної клітини, у зв'язку з чим лікарі рекомендували їй короткий період спокою", — йдеться у заяві палацу.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

І хоча Камілла дуже сподівається, що їй вдасться вчасно одужати і взяти участь у заходах з нагоди Дня пам'яті у ці вихідні, поки що її участь під питанням.

Жодних додаткових подробиць про її хворобу чи лікування не розголошується, але відомо, що вона перебуває під наглядом лікарів.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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