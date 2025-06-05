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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
1 хв

Королева Камілла сходила на виставку і несподівано зробила коментар про родичку Чарльза

77-річна королева Камілла відвідала виставку в Лондоні British Flowers Week, яка відбулася у Садовому музеї.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

На заході Її Величність з'явилася в елегантній сукні міді свого улюбленого трохи вільного фасону та з вкороченими рукавами.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Сукня Камілли була від бренду Fiona Clare Aldridge у принт білий горох. Образ вона доповнила бежевими туфлями з чорним мисом, невеликою квадратною сумкою та улюбленими прикрасами — браслетом Van Cleef & Arpels та ланцюжком із кулоном, який прикрашав рубін у центрі та п'ять ініціалів її онуків від першого шлюбу: Лола, Фредді, Еліза, Луїс та Гас.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Під час виставки Камілла зупинилася біля експозиції «Вечірка в саду», на якій представлені фотографії, картини, малюнки, ескізи костюмів і декорацій відомого фотографа Сесіла Бітона. Він прославився своїми портретами королівської сім'ї, зокрема королеви Єлизавети II, принцеси Маргарет і королеви-матері. Дивлячись на одне з культових зображень королеви-матері, одягненої в білу сукню і що тримає парасольку під час прогулянки садами Букінгемського палацу в 1939 року, Камілла сказала: «Я завжди думаю, що ця королева-мати така прекрасна у своїй білій сукні», повідомляє Hello!

Нагадаємо, що Єлизавета Боуз-Лайон і Чарльз були дуже близькі і навіть заручна каблучка, яку він в результаті підніс на заручини Каміллі в стилі ардеко з великим п'ятикаратним діамантом, раніше належала його бабусі.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камілла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла, король Чарльз та імператорське подружжя Японії / © Associated Press

Королева Камілла, король Чарльз та імператорське подружжя Японії / © Associated Press

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

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