Королева Камілла сходила на виставку і несподівано зробила коментар про родичку Чарльза

Королева Камілла / © Associated Press

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На заході Її Величність з'явилася в елегантній сукні міді свого улюбленого трохи вільного фасону та з вкороченими рукавами.

Королева Камілла / © Associated Press

Сукня Камілли була від бренду Fiona Clare Aldridge у принт білий горох. Образ вона доповнила бежевими туфлями з чорним мисом, невеликою квадратною сумкою та улюбленими прикрасами — браслетом Van Cleef & Arpels та ланцюжком із кулоном, який прикрашав рубін у центрі та п'ять ініціалів її онуків від першого шлюбу: Лола, Фредді, Еліза, Луїс та Гас.

Королева Камілла / © Associated Press

Під час виставки Камілла зупинилася біля експозиції «Вечірка в саду», на якій представлені фотографії, картини, малюнки, ескізи костюмів і декорацій відомого фотографа Сесіла Бітона. Він прославився своїми портретами королівської сім'ї, зокрема королеви Єлизавети II, принцеси Маргарет і королеви-матері. Дивлячись на одне з культових зображень королеви-матері, одягненої в білу сукню і що тримає парасольку під час прогулянки садами Букінгемського палацу в 1939 року, Камілла сказала: «Я завжди думаю, що ця королева-мати така прекрасна у своїй білій сукні», повідомляє Hello!

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Нагадаємо, що Єлизавета Боуз-Лайон і Чарльз були дуже близькі і навіть заручна каблучка, яку він в результаті підніс на заручини Каміллі в стилі ардеко з великим п'ятикаратним діамантом, раніше належала його бабусі.

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