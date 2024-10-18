Королева Камілла страждає найпоширенішою фобією: що це

Страх авіаперельотів – одна з найпоширеніших фобій. І дружина короля Чарльза III серед тих людей, хто страждає на неї.

Оскільки поїздки за кордон є значною частиною королівських обов'язків, Каміллі довелося знайти спосіб подолати свій страх. Кажуть, що королева застосовує метод, відомий як техніка емоційної свободи, щоб подолати дискомфорт під час подорожі літаком, пише express.co.uk.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Техніка емоційної свободи полягає у простукуванні низки точок по всьому тілу, 12 точок меридіанів, які теоретично знімають будь-які негативні відчуття чи занепокоєння. Розробник цієї техніки Гері Крейг вважає, що всі негативні емоції спричинені порушенням енергії десь в організмі, а простукування, як-то кажуть, відновлює баланс енергетичної системи і навіть лікує біль. Ці певні точки знає лише Камілла, і ми навряд чи дізнаємося, чи допомагає їй ця техніка. Але літати їй все ж доводиться.

Сьогодні вона з королем Чарльзом прилетіла до Австралії і була зазнімкована, коли спускалася трапом літака в гарній синій сукні та з брошкою королеви Єлизавети II.

Король Чарльз і королева Камілла / Фото: Associated Press

Читайте також: