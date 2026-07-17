Королева Камілла святкує 79-річчя: палац поділився новим фото дружини короля Чарльза III

Королева Камілла / © Associated Press

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«З днем ​​народження, Королево! 🎊

Її Величність відзначила свій день народження, підтвердивши свою прихильність до підтримки дитячої грамотності, оголосивши, що кожен учень 6-го класу та підготовчого класу по всій Великій Британії отримає в подарунок на Різдво спеціальне видання бестселера «Неможливі істоти» від удостоєної нагород письменниці Кетрін Ранделл.

Програма, яку очолює Національний фонд грамотності, покровителькою якого є Королева, приурочена до Національного року читання 2026», - йдеться у повідомленні палацу.

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На знімку Її Величність зображена в кобальтово-синій сукні, з брошкою-метеликом на грудях і золотою пластинчастою підвіскою на шиї. У королеви її фірмове укладання та легкий макіяж на обличчі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали несподівані факти про королеву Каміллу.

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