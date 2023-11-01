Королева Камілла та білий пес: фото, яке не залишить вас байдужими

Королева Камілла дуже любить собак. На заходах королівська особа не втрачає можливості погладити тварин.

Під час візиту до Кенії Каміллу сфотографували з псом на прізвисько Боббі. Це собака-рятівник неймовірної краси, який, як бачите, носить краватку-метелика під час відвідування ослиного заповідника Брук у Найробі.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Благодійна організація захисту коней Brooke працює з Кенійським фондом захисту коней. Товариство захисту та догляду за тваринами (KSPCA) рятує ослів, що перебувають у небезпеці, та сприяє їхньому добробуту.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Фото з ослом Камілла також не прогавила можливості зробити, як і з іншими собаками.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

А ще королева була заскочена у традиційному одязі масаї під час відвідин цієї благодійної організації.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Чотириденна поїздка короля Чарльза та королеви Камілли від імені уряду Великої Британії триватиме від 31 жовтня до 3 листопада і покликана акцентувати увагу на теплих робочих відносинах, які існують з Кенією.

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