Королева Камілла та ексучасниця Spice Girls зустрілися на чаюванні з особливого приводу

Джері Горнер та королева Камілла / © Getty Images

Жінки зустрілися на заході з людьми, які страждають від раку, і послухали їхні розповіді про їхній досвід отримання підтримки від Maggie’s Cheltenham під час візиту до центру благодійної організації у Челтнемі, у графстві Глостершир.

Захід провели на честь 30-річчя відкриття першого центру Maggie’s у Челтнемі, президенткою якої є королева Камілла.

Виступаючи перед людьми Її Величність торкнулася теми раку у своїй промові. Камілла високо оцінила заслуги покійної засновниці благодійної організації Меггі Кесвік Дженкс за створення центрів, де люди, хворі на рак, можуть почуватися комфортно та отримувати підтримку.

«Кесвік Дженкс була переконана, що люди, які живуть із раком, прагнуть гарної, затишної обстановки, коли стикаються з невідомістю. Місце, де їм не потрібно вдавати, що у них все гаразд, де вони можуть отримати кваліфіковану підтримку, співчуття і чашку гарного чаю. Місце, де сміх може бути таким самим природним, як і сльози, тому що іноді саме цього і хочуть», — сказала у своїй промові королева.

Фотографи також заскочили, як Камілла тепло вітала обіймами Джері Горнер. Колишня учасниця поп-групи була одягнена в пальто кольору кемел і зробила укладання красивими хвилями, а королева одягла синій картатий костюм.

Раніше, нагадаємо, ми писали, що цього тижня Камілла та принцеса Уельська Кейт з’явилися на публіці у схожих луках, продемонструвавши єдність у королівській родині на тлі повернення до Лондона принца Гаррі.