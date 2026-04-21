ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
2 хв

Королева Камілла та король Чарльз відвідали відкриття виставки моди на честь королеви Єлизавети II

Король Чарльз та королева Камілла відвідали вчора виставку «Королева Єлизавета II: її життя у стилі» у Букінгемському палаці.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Захід також відвідала леді Сара Чатто — племінниця покійної королеви та дочка її сестри принцеси Маргарет. Їх із Чарльзом зазнімкували під час обіймів.

Ця виставка є наймасштабнішою і всеосяжною експозицією моди Єлизавети II, колись організованої в межах заходів, присвячених 100-річчю від дня народження покійної монархині.

Сара Чатто і король Чарльз III / © Getty Images

Під час візиту Їхні Величності ознайомилися з виставкою та зустрілися із сучасними модельєрами, зокрема з Ердемом Мораліоглу, які представили свої роботи. Вони також зустрілися зі студентами King’s Foundation, які навчаються за програмами Chanel та le19M Metiers d’Art у галузі вишивки, виготовлення головних уборів та ательє, пише People.

Єлизавета II віддавала перевагу яскравим кольорам у своєму гардеробі, щоб будь-яка людина могла побачити її в натовпі.

Королева Камілла і король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III на виставці в Букінгемському палаці / © Associated Press

В експозицію виставки входить вишукана сукня, яку принцеса Єлизавета одягла на своє весілля з принцом Філіпом у Вестмінстерському абатстві 20 листопада 1947 року.

Король Чарльз III на виставці в Букінгемському палаці / © Associated Press

Король Чарльз III і королева Камілла на виставці в Букінгемському палаці / © Associated Press

Королева Камілла з’явилася в синій сукні, яку вже багато разів носила, чорних прозорих колготах і чорних туфлях, а король Чарльз одягнув темно-синій смугастий костюм, сорочку та краватку.

Король Чарльз III на виставці в Букінгемському палаці / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
149
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie