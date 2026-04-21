Королева Камілла та король Чарльз відвідали відкриття виставки моди на честь королеви Єлизавети II
Король Чарльз та королева Камілла відвідали вчора виставку «Королева Єлизавета II: її життя у стилі» у Букінгемському палаці.
Захід також відвідала леді Сара Чатто — племінниця покійної королеви та дочка її сестри принцеси Маргарет. Їх із Чарльзом зазнімкували під час обіймів.
Ця виставка є наймасштабнішою і всеосяжною експозицією моди Єлизавети II, колись організованої в межах заходів, присвячених 100-річчю від дня народження покійної монархині.
Під час візиту Їхні Величності ознайомилися з виставкою та зустрілися із сучасними модельєрами, зокрема з Ердемом Мораліоглу, які представили свої роботи. Вони також зустрілися зі студентами King’s Foundation, які навчаються за програмами Chanel та le19M Metiers d’Art у галузі вишивки, виготовлення головних уборів та ательє, пише People.
Єлизавета II віддавала перевагу яскравим кольорам у своєму гардеробі, щоб будь-яка людина могла побачити її в натовпі.
В експозицію виставки входить вишукана сукня, яку принцеса Єлизавета одягла на своє весілля з принцом Філіпом у Вестмінстерському абатстві 20 листопада 1947 року.
Королева Камілла з’явилася в синій сукні, яку вже багато разів носила, чорних прозорих колготах і чорних туфлях, а король Чарльз одягнув темно-синій смугастий костюм, сорочку та краватку.