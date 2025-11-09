ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
2 хв

Королева Камілла та принцеса Кейт в стриманих та елегантних вбраннях взяли участь в церемонії до Дня памʼяті

Сьогодні, 9 листопада, королівська родина Великої Британії взяла участь у параді на День пам’яті.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Королева Каміла та принцеса Кейт

Королева Каміла та принцеса Кейт / © Associated Press

Покладання вінків та парад, в якому взяли участь ветерани Другої світової війни, відбулися за участі королівської родини майже в повному складі. В події також взяли участь політики й високопосадовці королівства.

Король Чарльз, покладаючи вінок на Національній службі пам’яті біля Кенотафа в Лондоні, мав дуже зворушений вигляд.

Як повідомляє DailyMail 76-річний монарх підійшов до військового меморіалу незадовго до 11 ранку та віддав честь. Після того, як дзвони Біг-Бена пробили годину, було дотримано двохвилинної мовчання, після чого пролунав постріл, а трубачі Королівської морської піхоти пролунав останній пост, щоб відзначити кінець.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Чарльз, одягнений у форму фельдмаршала з церемоніальним сюртуком, вийшов уперед і поклав вінок до Кенотафа, перш ніж знову віддати честь.

День памʼяті / © Associated Press

День памʼяті / © Associated Press

Королева Камілла та принцеса Уельська, обидві в чорному, співали національний гімн, спостерігаючи за службою з центрального балкона Міністерства закордонних справ над Кенотафом.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Прем’єр-міністри минулого та нинішнього часу, включаючи Девіда Кемерона, Тоні Блера та Гордона Брауна, також віддали свою шану, вишикувавшись разом перед Кенотафом. Лідери партій сер Кір Стармер і Кемі Баденох стояли перед ними, тримаючи вінки.

Ріші Сунак, Борис Джонсон, Тереза Мей / © Associated Press

Ріші Сунак, Борис Джонсон, Тереза Мей / © Associated Press

Високопоставлені політики та члени королівської родини пішли після покладання вінків, щоб тисячі ветеранів могли розпочати свій марш.

Кір Стармер і Кемі Баденох / © Associated Press

Кір Стармер і Кемі Баденох / © Associated Press

Також вчора, 8 листопада відбувся концерт, присвячений Дню памʼяті, який відвідали члени королівської родини.

Королівська сімʼя на концерті до Дня памʼяті / © Associated Press

Королівська сімʼя на концерті до Дня памʼяті / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie