Королева Камілла та принцеса Кейт в стриманих та елегантних вбраннях взяли участь в церемонії до Дня памʼяті
Сьогодні, 9 листопада, королівська родина Великої Британії взяла участь у параді на День пам’яті.
Покладання вінків та парад, в якому взяли участь ветерани Другої світової війни, відбулися за участі королівської родини майже в повному складі. В події також взяли участь політики й високопосадовці королівства.
Король Чарльз, покладаючи вінок на Національній службі пам’яті біля Кенотафа в Лондоні, мав дуже зворушений вигляд.
Як повідомляє DailyMail 76-річний монарх підійшов до військового меморіалу незадовго до 11 ранку та віддав честь. Після того, як дзвони Біг-Бена пробили годину, було дотримано двохвилинної мовчання, після чого пролунав постріл, а трубачі Королівської морської піхоти пролунав останній пост, щоб відзначити кінець.
Чарльз, одягнений у форму фельдмаршала з церемоніальним сюртуком, вийшов уперед і поклав вінок до Кенотафа, перш ніж знову віддати честь.
Королева Камілла та принцеса Уельська, обидві в чорному, співали національний гімн, спостерігаючи за службою з центрального балкона Міністерства закордонних справ над Кенотафом.
Прем’єр-міністри минулого та нинішнього часу, включаючи Девіда Кемерона, Тоні Блера та Гордона Брауна, також віддали свою шану, вишикувавшись разом перед Кенотафом. Лідери партій сер Кір Стармер і Кемі Баденох стояли перед ними, тримаючи вінки.
Високопоставлені політики та члени королівської родини пішли після покладання вінків, щоб тисячі ветеранів могли розпочати свій марш.
Також вчора, 8 листопада відбувся концерт, присвячений Дню памʼяті, який відвідали члени королівської родини.