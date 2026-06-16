Королева Камілла у білій сукні з вишивкою з'явилася на урочистій церемонії у Віндзорі

Королева Камілла / © Getty Images

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Її Величність брала участь у церемонії разом із королем Чарльзом, принцом Уельським Вільямом, а також принцом Едвардом та принцесою Анною.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Середнього брата короля – експринца Ендрю – було позбавлено звання Лицаря-командора Ордену Підв'язки 2025 року після того, як Чарльз позбавив брата титулів «принца» та «герцога Йоркського» через численні скандали, пов'язані з його стосунками з покійним Джеффрі Епштеном.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла з'явилася на заході в урочистій синій мантії та капелюсі з величезним страусиним пером. Під мантією у королеви була біла сукня з пишним подолом і гарною флористичною вишивкою. Також вона була в білих рукавичках та туфлях на підборах, а з прикрас обрала перлинні сережки-підвіски та чокер із перлів з діамантовою застібкою.

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Ми також показували у якому образі на церемонії з'явилися принцеса Уельська та герцогиня Единбурзька Софі.

Принцеса Уельська Кейт та герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

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