Королева Камілла / © Getty Images

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У королівському Instagram, а також в Instagram цієї міжнародної благодійної організації із захисту тварин, яка допомагає робочим коням, ослам і мулам, а також людям, чиє життя залежить від цих тварин, було опубліковано миле відео Камілли і шетлендського поні на прізвисько Тедді, який відвідав Її Величність в Кларенс-гаусі.

Привід – двадцятиріччя перебування Її Величності на посту президентки The Brooke Сharity.

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«Королева, котра має щиру любов до коней протягом усього життя, стала президенткою цієї організації 2006 року. За цей час вона не лише відвідувала проєкти Brooke в Індії, Пакистані, Йорданії, Кенії та Єгипті, а й брала участь у заходах для прихильників фонду у Великій Британії», - йдеться у підписі.

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Камілла з'явилася на зустрічі в червоному пальті і з синьою хусткою накинутою зверху на плечі, а взута у високі замшеві чоботи на підборах. Вона гладила поні і давала йому ласощі у вигляді моркви.

Наступного дня, нагадаємо, Камілла і король Чарльз відвідали Royal Variety в Лондоні, де Її Величність сяяла в синьому вбранні від Дому Dior та прикрасах королеви Єлизавети II.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

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