Королева Камілла у яскравій сукні-сорочці тепло вітала брата принцеси Кейт на прийомі у Кларенс-гаусі
Королева Камілла організувала прийом на честь благодійної організації, яка займається собаками у Кларенс-гаусі у Лондоні.
Організація Medical Detection Dogs навчає собак-помічників для надання першої допомоги при захворюваннях та собак-біодетекторів, здатних виявляти навіть дрібні сліди запаху, спричиненого медичним станом.
Її Величність з’явилася на прийомі в червоній сукні-сорочці з білим квітковим принтом, підібравши до вбрання бежеві туфлі-човники на підборах, і зробивши лаконічну зачіску та легкий макіяж. Також образ свій королева доповнила кількома золотими браслетами та заручальною каблучкою на пальці.
На заході з’явилося багато гостей із собаками. Серед них був брат принцеси Уельської — Джеймс Міддлтон, у якого аж шість собак. Джеймс тепло привітав королеву поцілунком у щоку та обіймами.
Цей прийом відбувся наступного дня після того, як Камілла та король Чарльз вийшли на червону доріжку церемонії вручення премій King’s Trust у Королівському Альберт-голі в Лондоні.