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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
1 хв

Королева Камілла у яскравій сукні-сорочці відвідала благодійну організацію

Поки король Чарльз зайнятий державними справами, королева Камілла відвідала благодійну організацію в Норфолку, покровителькою якої вона є вже 20 років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Її Величність відвідала благодійну організацію Emmaus Norfolk and Waveney, яка надає житло, можливості працевлаштування та підтримку людям, які виявилися безпритульними, у Бангеї.

Королева також побувала в житловому центрі Emmaus Norfolk and Waveney у Бангеї, який допомагає безпритульним змінити своє життя, надаючи житло, терапію та практичний досвід роботи.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Під час свого візиту Камілла оглянула жіночий центр та відвідала новий «Книжковий куточок», створений у центрі спільно з її літературною благодійною організацією Queen's Reading Room.

На зустріч королева приїхала в синій сукні-сорочці з вишивкою на подолі, взута в пісочні туфлі з пряжками та на підборах, і доповнивши образ новою брошкою з кольорової емалі, перлинними сережками-висячками та золотою підвіскою на шиї з ініціалами її п'ятьох онуків. Макіяж та зачіска Її Величності були класичними, а на зап'ястях було кілька улюблених браслетів.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня королева відпочивала та святкувала 79-річчя, а палац поділився новим портретним фото Її Величності.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
70
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