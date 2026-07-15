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Королева Камілла у яскравій сукні відвідала свій улюблений магазин у Лондоні
Королева Камілла одяглася в яскраву сукню і відвідала книгарню в Лондоні.
Її Величність зустрілася із заступницею керуючого незалежної книгарні Heywood Hill Гаррієт Біббі, на честь 90-річчя магазину.
На захід Камілла приїхала в синій максісукні в дрібний принт, яка була із досить глибоким V-подібним вирізом і взула пісочні туфлі з пряжками на невисоких підборах. Образ для появи королева доповнила золотим ланцюжком з пластинчастою підвіскою на шиї, браслетом від Van Cleef & Arpels, красивим укладанням і легким макіяжем на обличчі.
Цього ж дня, нагадаємо, королева Камілла відвідала товариство боротьби з остеопорозом, де виступила на прийомі, присвяченому 40-річчю благодійної організації. Захід відбувся у Кларенс-гаусі у Лондоні.