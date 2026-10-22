Королева Камілла у пальті верблюжого кольору з королем Чарльзом та принцом Вільямом відвідала пам'ятний захід

Принц Вільям, королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

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Король Чарльз і королева Камілла відвідали пам'ятний захід у меморіальному саду Аберфана — місці, де сім'ї загиблих і місцеві жителі, які вижили, віддають данину пам'яті 144 людям, які стали жертвами трагедії в Аберфані 60 років тому.

Королева Камілла та король Чарльз попрощалися із султаном Омана / © Associated Press

Королева Камілла поклала квіти біля меморіальному саду Аберфана (Уельс). Тут сім'ї загиблих і місцеві жителі вшанували пам'ять 144 людей, які стали жертвами трагедії в Аберфані 60 років тому.

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Принц Вільям, королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Трагедія в Аберфані сталася 21 жовтня 1966 року в Уельсі. Через рясні дощі та підземні води гігантський зсув вугільного відвалу обрушився на село, зруйнувавши початкову школу Пантглас та житлові будинки. Загинули 144 особи, зокрема 116 дітей.

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У поїздці до короля та королеви приєднався принц Вільям. Він вирушив до Уельсу окремо від Чарльза та Камілли, прибув першим і залишився, щоб зустрітися з місцевими жителями.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла була одягнена в пальто верблюжого кольору, під ним була сукня в принт, а взута у високі коричневі замшеві чоботи на підборах. Вона була в чорних шкіряних рукавичках, а в руках несла парасольку-тростину.

Королева Камілла / © Associated Press

Раніше ми показували, який образ королева Камілла обрала для державного бенкету у Віндзорському замку.

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