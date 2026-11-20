Королева Камілла / © Getty Images

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Її Величність вітала переможців та фіналістів конкурсу письменників Співдружності. На ньому Камілла з'явилася в темно-синій сукні-пальті довжини міді з щільної вовняної або крепової тканини з довгими рукавами. Головна декоративна деталь моделі — невисокий комір-стійка і центральна планка застібки по всій довжині. Образ доповнювали високі чорні чоботи з закругленим носком на невисокому стійкому підборі.

На лівій стороні грудей у Її Величності були приколоті дві мініатюрні брошки - одна у вигляді птаха, а інша - брошка-бджола, яку Камілла вже багато разів носила. Також на лівому зап'ясті одягнений її улюблений тонкий золотий браслет Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra з синіми вставками, а у вухах перлинні сережки-кліпси.

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Королева Камілла / © Getty Images

На заході королеви була колишня зірка Spice Girls – Джері Горнер. Вона була в лаконічному джемпері кольору вівсянки та картатій кавовій спідниці з квітковим принтом. Вони мило розмовляли з королевою та з іншими гостями.

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Королева Камілла та Джері Горнер / © Getty Images

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