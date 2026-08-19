Королева Камілла у стильному тренчі та з улюбленою сумкою приїхала на іподром

Королева Камілла / © Getty Images

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Її Величність королева, як покровителька Йоркського іподрому, була заскочена фотографами після прибуття на захід. Вона усміхалася під парасолькою під час першого дня фестивалю Ебор на Йоркському іподромі.

Королева Камілла / © Getty Images

Одягнена Камілла була у блакитну сукню і капелюх до тону з пером, а зверху накинула бежевий тренч, який сидів на ній дуже стильно. Взута вона була в пісочні туфлі-човники на підборах, а в руках тримала бежеву сумку Lady Dior. Її образ доповнювали перлинні сережки-висячки, брошка у вигляді метелика з діамантами, заручальна каблучка та улюблений браслет Van Cleef & Arpels. Також у королеви в руках була прозора парасолька-тростина.

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Королева Камілла / © Getty Images

Буквально днями, нагадаємо, королеву Каміллу сфотографували разом із сестрою Аннабель Елліот, донькою Лорою Лопес та її онуками в шотландському місті Баллатер, де вони відвідували книгарню і займалися шопінгом.

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