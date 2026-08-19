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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

Королева Камілла у стильному тренчі та з улюбленою сумкою приїхала на іподром

Королева Камілла відвідала кінні змагання на Йоркському іподромі, розташованому в місті Йорк.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Її Величність королева, як покровителька Йоркського іподрому, була заскочена фотографами після прибуття на захід. Вона усміхалася під парасолькою під час першого дня фестивалю Ебор на Йоркському іподромі.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Одягнена Камілла була у блакитну сукню і капелюх до тону з пером, а зверху накинула бежевий тренч, який сидів на ній дуже стильно. Взута вона була в пісочні туфлі-човники на підборах, а в руках тримала бежеву сумку Lady Dior. Її образ доповнювали перлинні сережки-висячки, брошка у вигляді метелика з діамантами, заручальна каблучка та улюблений браслет Van Cleef & Arpels. Також у королеви в руках була прозора парасолька-тростина.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Буквально днями, нагадаємо, королеву Каміллу сфотографували разом із сестрою Аннабель Елліот, донькою Лорою Лопес та її онуками в шотландському місті Баллатер, де вони відвідували книгарню і займалися шопінгом.

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