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Королева Камілла в сукні з принтом пір’я відвідала прихисток для безпритульних
Королева Камілла відвідала один із прихистків для безпритульних St Mungo's на півдні Лондона.
Її Величність зустрілася з жителями та співробітниками, які беруть участь у програмі спільного читання, організованій Королівською читальною кімнатою.
Благодійна організація St Mungo’s, яка займається допомогою безпритульним і заснована 1969 року, протягом останніх 56 років надає підтримку людям, допомагаючи їм відновлювати своє життя, у виставковому центрі «Олімпія».
На захід Камілла приїхала в улюбленій сукні-сорочці у принт пір’я, доповнивши образ золотим ланцюжком з пластинчастою підвіскою з ініціалами її п’ятьох онуків, браслетом Van Cleef & Arpels та класичною зачіскою з легким макіяжем.
Королева обожнює книжки та охоче відвідує всі заходи, пов’язані з читанням і просуванням цього заняття серед людей.