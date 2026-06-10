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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
1 хв

Королева Камілла в сукні з принтом пір’я відвідала прихисток для безпритульних

Королева Камілла відвідала один із прихистків для безпритульних St Mungo's на півдні Лондона.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Її Величність зустрілася з жителями та співробітниками, які беруть участь у програмі спільного читання, організованій Королівською читальною кімнатою.

Благодійна організація St Mungo’s, яка займається допомогою безпритульним і заснована 1969 року, протягом останніх 56 років надає підтримку людям, допомагаючи їм відновлювати своє життя, у виставковому центрі «Олімпія».

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

На захід Камілла приїхала в улюбленій сукні-сорочці у принт пір’я, доповнивши образ золотим ланцюжком з пластинчастою підвіскою з ініціалами її п’ятьох онуків, браслетом Van Cleef & Arpels та класичною зачіскою з легким макіяжем.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева обожнює книжки та охоче відвідує всі заходи, пов’язані з читанням і просуванням цього заняття серед людей.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
79
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