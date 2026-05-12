Королева Камілла у вечірній сукні, а король Чарльз - у костюмі: подружжя відвідало концерт в Альберт-голі

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Чарльз і Камілла пройшлися червоною доріжкою, що стало рідкісним явищем для королівської пари.

Королева з'явилася перед публікою в мереживному фіолетовому вбранні від Fiona Clare, підібравши до нього чорну накидку від Dior кольору баклажана. Також її образ доповнювали туфлі-човники Eliot Zed із чорної замші та шкіри з перфорованим носком, діамантове кольє у вигляді змії на шиї, а також великі сережки з фіолетовими каменями у вухах. У неї був вечірній макіяж і красиво укладене волосся.

Король Чарльз одягнув синій костюм у поєднанні з білою сорочкою в смужку та біло-синьою краваткою в принт. Також у його нагрудній кишені була хустка, яку монарх завжди носить як аксесуар.

Протягом вечора члени королівської родини зустрілися з лауреатами цьогорічної премії King's Trust у супроводі тих, хто вручав їм нагороди.

Захід зібрав разом послів, випускників, співробітників та волонтерів King's Trust (раніше відомого як The Prince's Trust), щоб відзначити роботу благодійної організації, заснованої монархом 1976 року. Від того часу організація допомогла мільйону молодих людей по всій Великій Британії розкрити свій потенціал, розвиваючи життєві навички, готуючись до працевлаштування або одержуючи доступ до можливостей працевлаштування. Три чверті з тих, кому організація надала підтримку за останні п'ять років, знайшли роботу, продовжили навчання чи професійну підготовку, пише People.

Король Чарльз і королева Камілла на концерті в Альберт-голі / © Getty Images

Захід в Альберт-голі — лише одна з урочистостей, присвячених річниці організації The King's Trust. Пізніше цього тижня, 14 травня, король також проведе прийом у саду Букінгемського палацу, щоб відзначити визначну дату організації. Ймовірно, до нього приєднається королева Камілла.

