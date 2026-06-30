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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

Королева Камілла у волошковій сукні і з брошкою-бджолою на грудях приїхала на виставку

Королева Камілла та король Чарльз перебувають у Шотландії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Сьогодні Її Величність королева відвідала виставку «Хаос та контроль: гравюра в сучасній Шотландії», яка проходить у рамках святкування двохсотліття Королівської шотландської академії мистецтв та архітектури в Единбурзі.

Їхні Величності король і королева відвідують Шотландію в межах щорічного Королівського тижня, який триватиме з вівторка, 30 червня, до п'ятниці, 3 липня.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

На виставці Камілла з'явилася у волошковій сукні, яку доповнила брошкою-бджолою, декількома золотими браслетами на зап'ясті, заручальною каблучкою та обручкою, а також ще однією золотою каблучкою, яку вона носить на мізинці. Укладання королева зробила лаконічне та легким макіяжем підкреслила риси обличчя.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз тим часом відвідав церемонію вручення ключів у садах Голірудського палацу в Единбурзі.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
133
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