Королева Камілла в блакитній сукні-сорочці і з брошкою-бджолою на грудях сходила на виставку
Королева Камілла відкрила сьогодні у Лондоні виставку «Монархія: королівські віяла» у Музеї віярів.
Її Величність одягла синю сукню-сорочку, до якої прикріпила брошку-бджолу та доповнила свій образ чорними шкіряними туфлями на стійких підборах. Також Камілла носила сережки-висячки з перлів і кілька золотих браслетів і свою заручальну каблучку на пальці.
Королеву зазнімкували з віялом у руках, коли вона оглядала виставку.
На заході дружину короля Чарльза супроводжувала герцогиня Глостерська Біргітта. Вона була в короткому молочному жакеті та спідниці довжини міді, і взута в замшеві туфлі на стійких підборах, а під пахвою тримала клатч. Біргітта доповнила свій елегантний образ тонким намистами перлами і сережками-цвяшками теж з перлів, зробила укладання і макіяж.
Тим часом король Чарльз сьогодні відвідав церемонію нагородження орденом Святого Михайла та Святого Георгія у соборі Святого Павла у Лондоні. Це саме той собор, у якому він вінчався 1981 року зі своєю першою дружиною — принцесою Діаною.