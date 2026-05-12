Королева Камілла в чарівному білому пальті та в компанії чоловіка-короля з’явилася на садовій вечірці

Король Чарльз та королева Камілла провели сьогодні другу вечірку у чудових садах Букінгемського палацу.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Їхні Величності зустрілися з лауреатами премії King's Trust, щоб вшанувати внесок працівників передової лінії по всій Великій Британії та визнати самовідданість та заслуги тих, хто служить своїм співтовариствам, займаючись волонтерською діяльністю, підтримуючи благодійні організації та працюючи в екстрених службах.

Королева одяглася сьогодні в ідеальне біле пальто на затин, поєднуючи його з таким самим капелюхом з широкими крисами та чорними туфлями на підборах, а також клатчем у руках. Її образ доповнювали перлинні сережки та діамантова брошка на грудях, а в руках була парасолька-тростина. Камілла мило розмовляла з гостями, усміхалася і навіть приймала подарунки у вигляді книжок, як видно на одному фото.

Монарх також мав елегантний вигляд, був одягнений у фрак, сірі смугасті штани, сорочку та жилет, на ньому була краватка з улюбленими совами, хустка у нагрудній кишені та до фрака прикріплено квітку.

Днем раніше королівське подружжя відвідало в Альбер-голі в Лондоні церемонію вручення премій фонду короля King's Trust, де Камілла сяяла в мереживній сукні та баклажановій накидці.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

