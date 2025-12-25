Королева Камілла в червоному, а Чарльз в пальті верблюжого кольору: королівська сім’я відвідала службу на Різдво

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла очолили ранкову прогулянку королівської родини до церкви Святої Марії Магдалини у маєтку Сандрінгем на святкову різдвяну службу. Це сімейна традиція, яка налічує десятиліття, і відповідно до неї вся велика сім’я здійснює коротку прогулянку від головного будинку до церкви різдвяним ранком. Зазвичай шляхом цього маршруту збираються і прості люди, які приходять, щоб привітати монарха та його родину.

Королівська сім’я вирушає до церкви на різдвяну службу / © Associated Press

Королева Камілла одягла червоне пальто з хутряними манжетами та капелюх, доповнивши образ шарфом та рукавичками. В руках вона несла невелику сумку, а образ доповнювали сережки-висячки з діамантами та діамантова брошка на грудях. Король Чарльз одягнув пальто верблюжого кольору та сірий костюм.

Королева Камілла / © Getty Images

За королем і королевою йшли принцеса Анна, що примітно теж у червоному пальті та її чоловік Тімоті Лоренс, а також сестри Йоркські Беатріс та Євгенія з чоловіками, Зара Тіндалл із родиною та герцог та герцогиня Единбурзькі.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Збиратися на Різдво в Сандрінгемі — одна з найулюбленіших давніх традицій монаршої родини Британії.