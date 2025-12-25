ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

Королева Камілла в червоному, а Чарльз в пальті верблюжого кольору: королівська сім’я відвідала службу на Різдво

Королівська родина Британії знову зібралася разом на Різдво.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла очолили ранкову прогулянку королівської родини до церкви Святої Марії Магдалини у маєтку Сандрінгем на святкову різдвяну службу. Це сімейна традиція, яка налічує десятиліття, і відповідно до неї вся велика сім’я здійснює коротку прогулянку від головного будинку до церкви різдвяним ранком. Зазвичай шляхом цього маршруту збираються і прості люди, які приходять, щоб привітати монарха та його родину.

Королівська сім’я вирушає до церкви на різдвяну службу / © Associated Press

Королівська сім’я вирушає до церкви на різдвяну службу / © Associated Press

Королева Камілла одягла червоне пальто з хутряними манжетами та капелюх, доповнивши образ шарфом та рукавичками. В руках вона несла невелику сумку, а образ доповнювали сережки-висячки з діамантами та діамантова брошка на грудях. Король Чарльз одягнув пальто верблюжого кольору та сірий костюм.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

За королем і королевою йшли принцеса Анна, що примітно теж у червоному пальті та її чоловік Тімоті Лоренс, а також сестри Йоркські Беатріс та Євгенія з чоловіками, Зара Тіндалл із родиною та герцог та герцогиня Единбурзькі.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Збиратися на Різдво в Сандрінгемі — одна з найулюбленіших давніх традицій монаршої родини Британії.

Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie