Королева Камілла в елегантному чорному луку зустрілася з Анною Вінтур у Кларенс-гаусі

Королева Камілла та Анна Вінтур / © Getty Images

Її Величність королева зробила рідкісний для себе вчинок, з'явившись на зустрічі з Анною Вінтурою в перший день Лондонського тижня моди.

Камілла одягла чорну сукню-пальто і взула високі замшеві чоботи, у неї на грудях була пришпилена брошка у вигляді серця, інкрустована діамантами, а на шиї був тонкий золотий ланцюжок. Також королева зробила свою фірмову зачіску та макіяж, а образ доповнила сапфіровими сережками-висячками.

Королева Камілла та Анна Вінтур / © Getty Images

Дама Анна Вінтур була одягнена у сукню та довге пальто у бордових відтінках, взула високі коричневі чоботи зі шкіри на стійких підборах та доповнила образ гарним намистом із кольорового каміння.

Жінки зустрілися, щоб обговорити британську моду та роботу читального залу королеви — благодійної організації, яка займається популяризацією користі читання.

Королева Камілла та Анна Вінтур / © Getty Images

Нагадаємо, цього ж дня король Чарльз відвідав перший день Лондонського тижня моди.

Король Чарльз на Лондонському тижні моди / © Getty Images

Ці події відбувалися на тлі арешту молодшого брата короля – Ендрю Маунтбеттен-Віндзора, якого вчора ввечері відпустили додому, а папараці зробили фото, як експринц їде автомобілем із поліцейської дільниці.