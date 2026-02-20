- Дата публікації
Королева Камілла в елегантному чорному луку зустрілася з Анною Вінтур у Кларенс-гаусі
Королева Камілла вчора зустрілася з Дамою Анною Вінтур у Кларенс-гаусі – лондонській резиденції короля та королеви.
Її Величність королева зробила рідкісний для себе вчинок, з'явившись на зустрічі з Анною Вінтурою в перший день Лондонського тижня моди.
Камілла одягла чорну сукню-пальто і взула високі замшеві чоботи, у неї на грудях була пришпилена брошка у вигляді серця, інкрустована діамантами, а на шиї був тонкий золотий ланцюжок. Також королева зробила свою фірмову зачіску та макіяж, а образ доповнила сапфіровими сережками-висячками.
Дама Анна Вінтур була одягнена у сукню та довге пальто у бордових відтінках, взула високі коричневі чоботи зі шкіри на стійких підборах та доповнила образ гарним намистом із кольорового каміння.
Жінки зустрілися, щоб обговорити британську моду та роботу читального залу королеви — благодійної організації, яка займається популяризацією користі читання.
Нагадаємо, цього ж дня король Чарльз відвідав перший день Лондонського тижня моди.
Ці події відбувалися на тлі арешту молодшого брата короля – Ендрю Маунтбеттен-Віндзора, якого вчора ввечері відпустили додому, а папараці зробили фото, як експринц їде автомобілем із поліцейської дільниці.