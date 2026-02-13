ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

Королева Камілла в елегантному спідничному костюмі і з новою сумкою відвідала штаб-квартиру поліції

Королева Камілла продовжує активно працювати, поки король Чарльз зайнятий своїми справами.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Вчора, 12 лютого, її Величність відвідала штаб-квартиру поліції Ейвона та Сомерсета, щоб дізнатися про роботу поліції щодо боротьби з домашнім насильством та сексуальним насильством.

Це особливо показовий візит, оскільки раніше Букінгемський палац виступив із заявою, в якій повідомили, що король Чарльз готовий співпрацювати з поліцією, якщо це буде потрібно щодо справи його молодшого брата екс-принца Ендрю і його зв'язків із покійним Джеффрі Епштейном.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева мала елегантний вигляд у спідничному костюмі кольору морської хвилі, який складався з короткого жакету та плісованої спідниці. До вбрання вона підібрала квітчасту хустку, чорні високі чоботи, в руках тримала маленьку чорну сумку на короткій ручці і була в шкіряних рукавичках.

Її образ також доповнювали золоті сережки з діамантами та фірмова зачіска, а також макіяж.

А днями король Чарльз та королева Камілла провели прийом у Віндзорі. На ньому королева з'явилася в елегантному чорному аутфіті.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
138
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie