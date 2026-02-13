- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 138
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Камілла в елегантному спідничному костюмі і з новою сумкою відвідала штаб-квартиру поліції
Королева Камілла продовжує активно працювати, поки король Чарльз зайнятий своїми справами.
Вчора, 12 лютого, її Величність відвідала штаб-квартиру поліції Ейвона та Сомерсета, щоб дізнатися про роботу поліції щодо боротьби з домашнім насильством та сексуальним насильством.
Це особливо показовий візит, оскільки раніше Букінгемський палац виступив із заявою, в якій повідомили, що король Чарльз готовий співпрацювати з поліцією, якщо це буде потрібно щодо справи його молодшого брата екс-принца Ендрю і його зв'язків із покійним Джеффрі Епштейном.
Королева мала елегантний вигляд у спідничному костюмі кольору морської хвилі, який складався з короткого жакету та плісованої спідниці. До вбрання вона підібрала квітчасту хустку, чорні високі чоботи, в руках тримала маленьку чорну сумку на короткій ручці і була в шкіряних рукавичках.
Її образ також доповнювали золоті сережки з діамантами та фірмова зачіска, а також макіяж.
А днями король Чарльз та королева Камілла провели прийом у Віндзорі. На ньому королева з'явилася в елегантному чорному аутфіті.