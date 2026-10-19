Королева Камілла в елегантному синьому пальті і капелюсі відвідала з колишнім чоловіком перегони в Аскоті

Королева Камілла / © Getty Images

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Дружина короля Чарльза обрала для цього заходу елегантне кобальтово-синє пальто з п'ятьма ґудзиками і капелюх із широкими крисами відтінку трохи темнішим за основне вбрання.

Вона взула чорні шкіряні туфлі на невисоких підборах, в руках несла синю сумку зі шкіри крокодила на короткій ручці, а також була в сережках з блакитним камінням і на пальті у неї була пришпилена брошка Minoru з кольоровим камінням. Брошка виконана у формі підкови, інкрустована діамантами, сапфірами та рубінами. Між кольоровим камінням розташовані викладені діамантами літери, які складають ім'я «Minoru».

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Королева Камілла / © Getty Images

Прикраса пов'язана з британським королем Едуардом VII і його улюбленим чистокровним скакуном на прізвисько Minoru. 1909 року цей жеребець здобув перемогу на престижних змаганнях в Епсомі, зробивши Едуарда VII першим монархом, який виграв цей турнір. Королева Камілла носить цю брошку на кінні перегони дуже часто.

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Королева Камілла / © Getty Images

На заході Її Величність була помічена під час розмови зі своїм колишнім чоловіком – Ендрю Паркер-Боулзом.

Ендрю Паркер-Боулз та королева Камілла / © Getty Images

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