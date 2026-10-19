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Королева Камілла в елегантному синьому пальті і капелюсі відвідала з колишнім чоловіком перегони в Аскоті
Королева Камілла у вихідні відвідала кінні змагання Qatar Racing British Champions Day на іподромі Аскот в Аскоті.
Дружина короля Чарльза обрала для цього заходу елегантне кобальтово-синє пальто з п'ятьма ґудзиками і капелюх із широкими крисами відтінку трохи темнішим за основне вбрання.
Вона взула чорні шкіряні туфлі на невисоких підборах, в руках несла синю сумку зі шкіри крокодила на короткій ручці, а також була в сережках з блакитним камінням і на пальті у неї була пришпилена брошка Minoru з кольоровим камінням. Брошка виконана у формі підкови, інкрустована діамантами, сапфірами та рубінами. Між кольоровим камінням розташовані викладені діамантами літери, які складають ім'я «Minoru».
Прикраса пов'язана з британським королем Едуардом VII і його улюбленим чистокровним скакуном на прізвисько Minoru. 1909 року цей жеребець здобув перемогу на престижних змаганнях в Епсомі, зробивши Едуарда VII першим монархом, який виграв цей турнір. Королева Камілла носить цю брошку на кінні перегони дуже часто.
На заході Її Величність була помічена під час розмови зі своїм колишнім чоловіком – Ендрю Паркер-Боулзом.