Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Королева Камілла в гарному синьому пальті і король Чарльз у сірому костюмі зустрілися з садівниками

Королева Камілла, як і король Чарльз люблять копирсатися у саду.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Сьогодні монарше подружжя зустрілося в Сент-Остеллі зі співробітниками та садівниками проєкту «Едем» під час заходу, присвяченого його 25-річчю.

Королева одягла гарне кобальтово-синє пальто з п’ятьма ґудзиками, до якого пришпилила брошку у вигляді бджоли, взула високі замшеві чоботи і в руках тримала прозору парасольку-тростину, бо йшов дощ. Образ Її Величність доповнила браслетом Van Cleef & Arpels та перлинними сережками, зробила укладання та легкий денний макіяж.

Король Чарльз обрав для виходу темно-сірий класичний костюм, світлу сорочку та краватку в дрібний принт, а в його нагрудній кишені за традицією лежала хустка.

Фотографії Їхніх Величностей були зроблені на тлі красивих розквітучих жовтих нарцисів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як монархи та їхні родичі люблять копирсатися у землі та роблять це із задоволенням.

