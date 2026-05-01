ТСН у соціальних мережах

Суспільство
304
2 хв

Королева Камілла в яскравій сукні і король Чарльз у сірому костюмі з’явилися на прощальній зустрічі з Трампами

В останній день свого візиту до США король Чарльз та королева Камілла відвідали історичне місто Фронт-Рояль, у штаті Вірджинія, де відбулося святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів.

Королева Камілла і король Чарльз, Дональд Трамп та Меланія Трамп

Королева Камілла і король Чарльз, Дональд Трамп та Меланія Трамп / © Associated Press

Святкування включало парад духових оркестрів, групу підтримки, місцевий громадський трамвай та класичні британські та американські автомобілі, що проїхали головною вулицею.

Також відбувся спільний обід у рамках національної ініціативи America250, яка цього року пройшла по всій Америці.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

На міській площі члени королівської сім'ї зустрілися з низкою місцевих груп, включаючи благодійні організації, які надають підтримку жертвам домашнього насильства і співробітникам екстрених служб, а також з молодими людьми, що беруть участь у скаутських групах, і командою Малої ліги штату Вірджинія, яка минулого року здобула перемогу на чемпіонаті штату, пише People.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла була одягнена цього дня у блакитну сукню-сорочку, вона доповнила свій образ двома прапорами на грудях, а також синьою сумкою Chanel та улюбленим браслетом Vintage Alhambra від Van Cleef & Arpels. Король одягнувся у світло-сірий костюм, світлу картату сорочку і синю смугасту краватку.

Королева Камілла та король Чарльз з Дональдом Трампом / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз з Дональдом Трампом / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз, Дональд Трамп та Меланія Трамп / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз, Дональд Трамп та Меланія Трамп / © Associated Press

Також король і королева знову зустрілися з президентом Трампом та Меланією Трамп у Білому домі, де позували для фотосесії перед тим, як залишити країну.

Нагадаємо, цього тижня члени королівської родини здійснили насичений державний візит до США, приурочивши поїздку до 250-річчя підписання Декларації незалежності 1776 року.

Королева Камілла і король Чарльз, Дональд Трамп та Меланія Трамп / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз, Дональд Трамп та Меланія Трамп / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
304
