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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Королева Камілла в яскравому пальті та король Чарльз відвідали відкриття парламенту

Король Чарльз та королева Камілла відвідали відкриття сьомого скликання валлійського парламенту в Кардіффі.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Їхні Величності приїхали на відкриття Сенедда або валлійського парламенту.

Короля та королеву вітали оркестри двох валлійських військових полків, після чого королівське подружжя представили спікеру парламенту Хуву Ірранка-Девісу та першому міністру Уельсу Руну ап Йорверту.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Після церемонії відкриття під час прийому в залі король і королева зустрілися з членами Молодіжного парламенту Уельсу, комісарами та членами Сенедда, а також представниками громадських та молодіжних організацій з усього Уельсу.

Королева Камілла одягла червоне пальто з довгими рукавами і підібрала до нього капелюх до тону. На шиї у неї була квіткова хустка, у вухах перлинні сережки-висячки з діамантами, лаконічна брошка на грудях і кілька улюблених браслетів на зап’ясті. Взута Камілла була в чорні шкіряні туфлі-човники на підборах.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз одягнув темно-синій костюм, світлу сорочку та сіру краватку в дрібний принт.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Нагадаємо, вихід короля та королеви збігся з першим публічним заходом для герцога та герцогині Сассекських, які сьогодні відвідали Ноттінгем.

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