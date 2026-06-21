Королева Камілла в яскраво-синьому пальті і з сумкою Lady Dior сяяла з королем Чарльзом в Аскоті

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

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Її Величність королева продемонструвала п'ятого дня Королівського Аскота яскравий образ у синьому відтінку. На ній було пальто Fiona Clare з вишивкою на грудях та рукавами три чверті, туфлі із замші пісочного кольору від Eliot Zed, капелюх від Philip Treacy, а в руках вона тримала сумку Lady Dior із двоколірної овечої шкіри бежевого кольору.

На грудях у Камілли була брошка королеви Вікторії з сапфірами та діамантами, яку дуже любила носити покійна королева Єлизавета II, а на зап'ясті улюблений браслет Vintage Alhambra з 18-каратного жовтого золота та агата з п'ятьма мотивами від Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла і король Чарльз в Аскоті / © Getty Images

Король Чарльз у п'ятий день Аскота з'явився на публіці знову у світло-сірому фраку. Він носив його практично щодня, щоправда, можливо, змінюючи моделі. Також на монарху був світло-блакитний жилет, біла сорочка і сіра краватка в принт, а на голові капелюх-циліндр.

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Ми також зібрали всі інші виходи короля та королеви в Аскоті 2026 року.

Королева Камілла і король Чарльз в Аскоті / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз в Аскоті / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз в Аскоті / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз в Аскоті / © Getty Images

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