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Королева Камілла в кремовій сукні, а король Чарльз у сірому фраку: подружжя знову з'явилося на кінних перегонах
Королева Камілла та король Чарльз відвідали другий день королівського Аскота на іподромі.
Її Величність знову обрала ніжне кремове вбрання для візиту на Royal Ascot. Цього разу це була сукня-пальто, декорована ґудзиками спереду і тонким поясом, що підкреслює талію. До неї Камілла підібрала двокольорові туфлі від Chanel на підборах та світлу сумку на короткій ручці. У руках вона тримала також рукавички, а на голові у неї був широкий капелюх і брошка у вигляді діамантової квітки на грудях.
Король Чарльз сьогодні для виходу обрав світло-сірий фрак, смугасту сорочку, блакитний жилет і світлу краватку в цятку. Монарх також був у капелюсі-циліндрі та з парасолькою-тростиною в руках.
Першого дня королівського Аскота Камілла носила сукню світлого відтінку від Anna Valentine, капелюх Philip Treacy та туфлі на підборах від Chanel.
Нагадаємо, другого дня на кінних змаганнях з'явилися принц і принцеса Уельські, а також мама Кейт - Керол Міддлтон і невістка Алізе Тевене.