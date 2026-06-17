Королева Камілла в кремовій сукні, а король Чарльз у сірому фраку: подружжя знову з'явилося на кінних перегонах

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

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Її Величність знову обрала ніжне кремове вбрання для візиту на Royal Ascot. Цього разу це була сукня-пальто, декорована ґудзиками спереду і тонким поясом, що підкреслює талію. До неї Камілла підібрала двокольорові туфлі від Chanel на підборах та світлу сумку на короткій ручці. У руках вона тримала також рукавички, а на голові у неї був широкий капелюх і брошка у вигляді діамантової квітки на грудях.

Король Чарльз сьогодні для виходу обрав світло-сірий фрак, смугасту сорочку, блакитний жилет і світлу краватку в цятку. Монарх також був у капелюсі-циліндрі та з парасолькою-тростиною в руках.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Першого дня королівського Аскота Камілла носила сукню світлого відтінку від Anna Valentine, капелюх Philip Treacy та туфлі на підборах від Chanel.

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Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Нагадаємо, другого дня на кінних змаганнях з'явилися принц і принцеса Уельські, а також мама Кейт - Керол Міддлтон і невістка Алізе Тевене.

Керол Міддлтон та Алізе Тевене / © Getty Images

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