Суспільство
85
2 хв

Королева Камілла в лаконічній сукні з білим коміром з'явилася на важливому прийомі у палаці

Королева Камілла організувала прийом у Сент-Джеймському палаці в Лондоні, присвячений 15-річчю організації «Жінки світу» та Міжнародному жіночому дню.

Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Її Величність виступила з промовою на заході. Королева Камілла, яка є президенткою WOW, давно підтримує жінок, які пережили насильство у стосунках, а також жертв сексуальних та інших видів насильства.

«Усім, хто пережив насильство будь-якого роду, багатьом з яких не вдалося розповісти свої історії або яким не повірили, будь ласка, знайте, що ви не самотні. Ми з вами і поряд з вами сьогодні і щодня, висловлюючи солідарність, скорботу та співчуття. Кожна жінка має свою історію. І ці історії мають бути розказані. Тому що, живучи в культурі мовчання, ми заохочуємо насильство щодо жінок та дівчаток. Саме тому протягом 15 років WOW ділиться жіночим досвідом через свої фестивалі, надихаючи тисячі людей на шести континентах на дії», - сказала Камілла у своїй промові, цитує її слова журнал People.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

"Одна з головних помилок щодо насильства і щодо жінок полягає в тому, що це "жіноча проблема" і що, змінившись, жінки можуть запобігти та захиститися від його наслідків", - продовжила представниця королівської родини. "Це несправедливо і не відповідає дійсності".

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Це вже вдесяте, коли королева Камілла влаштовує в палаці прийом на честь WOW, організації, яку вона підтримує від моменту її заснування 2010 року. А від 2015 року вона є її президенткою, відвідуючи фестиваль WOW у Лондоні та заходи по всьому світу.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Цього дня королева була одягнена у лаконічну синю сукню з білим коміром, зробила макіяж та зачіску, а образ доповнила брошкою у вигляді комахи та значком організації WOW, який носила на грудях.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Днем раніше, нагадаємо, разом із королем Чарльзом Камілла відвідала службу у Вестмінстерському абатстві на честь Дня Співдружності.

85
